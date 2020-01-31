Açık artırma ile satış yapılıyor

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı ve Lefkoşa Karayolları Dairesi atölyesinde bulunan salon araçlar, iş araçları ve motosikletler açık artırma usulü ile peşin olarak 6 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında çeşitli tip salon araçlar ve motosikletlerin satışı yapılacak. 14.00’de ise Lefkoşa Karayolları Dairesi Atölyesinde bulunan çeşitli tip iş araçları satılacak.

Daha fazla bilgi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilir.

31/01/2020 12:33