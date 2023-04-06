Açık artırmada satışa çıkan en büyük yakut 30 milyon dolara alıcı bulabilir

New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi, şimdiye dek satışa çıkan en büyük yakuta alıcı arıyor. "Estrela de Fura" (Fura Yıldızı) adı verilen değerli taşın 30 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor. Eğer gerçekleşirse bir müzayedede satılan en değerli yakut olacak.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Mozambik’te, Dubai merkezli bir madencilik şirketi olan Fura tarafından işletilen bir madende bulunan 55,22 karatlık yakut hem boyutu hem de saflığı ile oldukça nadir bir taş.

Taşı derecelendiren iki laboratuvardan biri olan Gubelin Gem Lab, “55,22 karatlık doğal yakut, yalnızca Mozambik yakutları için değil, genel olarak yakutlar için de yeni bir rekor kırıyor" ifadelerini kullandı

New York’ta bulunan mücevher laboratuvarı Swiss Gemmological Institute (SSEF) ise “Mozambik’ten bu boyut ve kalitede doğal bir yakut çok nadir bulunur ve bu nedenle olağanüstü bir doğa hazinesidir" dedi.

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06/04/2023 15:18