ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Blue Origin şirketinin düzenleyeceği ilk insanlı uçuşla gelecek ay uzaya gidecek. Uzay yolculuğunda Bezos’un yanındaki koltuk satışa sunuldu. Koltuk 28 milyon dolara alıcı buldu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek uzay seyahatindeki boş bir koltuğu çevrim içi açık artırmayla satışa sundu.

Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.

Açık artırmaya 7 bin kişi katıldı

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.

Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı söylendi.

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.

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13/06/2021 09:46