Açık denizleri korumayı amaçlayan beşinci görüşme olumsuz sonuçlandı

Açık denizleri korumaya hedefleyen beşinci görüşmenin başarısız olduğu belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Açık Denizler Anlaşması için daha önce yapılan 4 oturumun sonuçsuz kalmasının ardından müzakereciler yeniden bir araya geldi.

New York'ta yapılan beşinci görüşmede hükümetlerin şartları kabul etmemesiyle oturum başarısız sonuçlandı.

Çevre aktivistleri anlaşmaya varılmamasını "kaçırılmış fırsat" olarak tanımladı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinden (IUCN) Kristina Gjerde yaptığı açıklamada, açık denizlerin gezegenin kalbi olduğunu söyleyerek, "Açık denizlerde olan bitenler, hepimizin önemsediği unsurları etkiler. Açık denizler, kıyılarımızı, balıkçılığı, biyolojik çeşitliliğimizi etkiler." dedi.

Okyanusların korunmasına ilişkin yapılan en son uluslararası anlaşma, 40 yıl önce imzalanan BM Deniz Hukuku Sözleşmesi olarak biliniyor.

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27/08/2022 21:23