'Açık Kulis' isimli müzikli oyun prömiyer temsiliyle dün seyirci önüne çıktı

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) ortak prodüksiyonu olan "Açık Kulis” isimli müzikli oyun dün prömiyer temsiliyle seyirci önüne çıktı.

KKTCDOB tarafından verilen bilgiye göre, opera, bale ve senfoni dünyasını anlatan müzikli oyun Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Oyunda çocuklar da sahneye çıkarılırken, seyirciler oyuna dahil edildi.

"Açık Kulis” isimli müzikli oyunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de izledi.

Oyuna KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim desteği sağladı.