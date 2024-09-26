"Açık Kulis” müzikli oyunu seyirciyle buluşuyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ortak prodüksiyonu olan "Açık Kulis" isimli müzikli oyun, 28 Eylül Cumartesi saat 15.00'te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde prömiyer temsiliyle seyirci önüne çıkacak.

Murat Menket’in şef ve anlatıcı, Sermin Dikmen Töre’nin solist ve anlatıcı, Tuğrul Enver Töre’nin solist ve anlatıcı, Mustafa Kofalı’nın da yardımcı anlatıcı olarak yer aldığı "Açık Kulis", Opera & Bale ve Senfoni Orkestrası dünyasını tanıtan tek perdelik müzikli bir oyun olarak sahnelenecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek temsile tüm sanatseverler, çocuklar, gençler ve ebeveynlerin davetli olduğu belirtildi.

Oyun, KKTC CSO iletişim destekçisi Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim'in katkılarıyla sahnelenecek.