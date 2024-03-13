''Açık Pazarlarda Oza Kahve adında satılan ambalajsız ürünleri almayın''

Ülkenin önde gelen kahve üreticilerinden Oza Kahve, bir açıklama yayınlayarak son dönemlerde kahve çeşitlerinin taklit edilmeye çalışılarak, açık pazarlarda Oza Kahve ismiyle satıldığını belirtti. Vatandaşları bu konuda uyaran Oza Kahve, Mağusa Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde Sağlık Bakanlığı ve ISO standartlarına uyumlu şekilde üretilen kahve çeşitlerinin özel olarak kavrulmakta olduğunu ve paketlendiğini açıkladı. Şirket, ambalajı olmayan ürünlerin aslını temsil etmediğini ve açık şekilde kilo ile satılan bu kahvelerin tesislerinde üretilmediğini kamuoyuna açıkladı. Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyaran şirket, bu ürünlerin alınmamasını istedi.

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