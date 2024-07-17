Açık Unutulan Fön Makinesi Yangına Yol Açtı

Bugün saat 16:00 sıralarında, Girne'nin Türkoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, yatak üzerinde açık bırakılan bir fön makinesinin aşırı ısınarak yatağın çarşaflarını tutuşturması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Yangın, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak yangının etkisiyle ciddi hasarlar oluştu. Fön makinesi, çift kişilik yatak ve şiltesi, çeşitli mobilyalar, PVC pencere ve kapı, iki adet korniş ve perdeleri, bir adet led televizyon, klima iç ünitesi, iki adet bavul ve içindeki kıyafetler ile çeşitli ev eşyaları tamamen yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı ve dumandan dolayı odaların tavan sıvaları döküldü ve evin tüm duvarları is içinde kaldı.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar büyük boyutta. Vatandaşlara, benzer olayların önüne geçebilmek için elektrikli cihazların kullanımına dikkat etmeleri ve bu tür cihazları açık durumda bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.