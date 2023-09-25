Açıkgöz aileler sistemdeki boşluğu kullanıyor

Bahadır AYNA-Haber Kıbrıs

Kolejlere giriş sistemindeki boşluğu kullanan birçok aile, kolejde okuma şansı olan birçok çocuğun hakkını yiyor.

Özellikle nüfusun az olduğu Güzelyurt ve İskele Türk Maarif Kolejleri’nde çocuklarını sınava sokan aileler devamında uyduruk gerekçelerle çocuklarını Girne, Mağusa ve Lefkoşa Türk Maarif Kolejleri’ne aktarıyor.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müdürü Arzu Arhun Topçu duruma tepki göstererek “Eğitime siyaset karıştırmayın” mesajı verdi.

Bu çarpık uygulama yıllardır devam ederken, özellikle Güzelyurt da ikamet eden ve Güzelyurt’taki kolejde okuma şansı olan çocuklar bu çarpık sistem nedeniyle koleji okuma şansını kaybediyor.

Yıllardır devam eden bu çarpık uygulama bakanlık tarafından da bilindiği halde destekleniyor.

Siyasi gerekçelerle ailelerin taleplerine evet diyen bakanlık çocukların kaydını Güzelyurt’tan Lefkoşa‘ya aldırmasına izin veriyor.

Her yıl 10-12 civarında çocuk Güzelyurt’tan kaydını sildirip Lefkoşa’ya giderken bu yapıya müdahale edilmemesi okul yönetimlerinin canını sıkıyor.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji yönetimi nakil için çocuklara belge vermeme kararı alırken, açıkgöz aileler okul yönetimini bakanlık ve polisle tehdit ediyor.

Bu durum bir okul iyi diğer okul kötü algısı yaratırken öğretmen nerede bu durumdan şikayetçi.

“Eğitime siyaset karıştırmayın”

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müdürü Arzu Arhun Topçu, konuyla ilgili olarak Haber Kıbrıs’ın sorularını cevapladı.

Topçu, Türk Maarif Koleji sınavlarında öğrenciden ikamet aranmadığını öğrencinin istediği bölgeden sınava girebileceğini fakat buna uyulmadığına dikkat çekti.

2023-2024 öğretim yılının başlaması ile birlikte GTMK’dan Lefkoşa TMK’ya 7 öğrencinin geçiş yaptığını vurgulayan Topçu “Onlarca çocuğun dilekçesi bakanlıkta. Biz yönetim olarak şuan tasdikname vermeyi durdurduk.” dedi.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin basamak olarak kullanılmasına izin verilmeyeceklerine vurgu yapan Topçu “Eğitime siyaset karıştırmayın” mesajı verdi.