Açıklamalar peş peşe geldi! İsrail'den Gazze ve Lübnan'a saldırı

İsrail, Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın sonrası Lübnan’dan çok sayıda roket fırlatılması üzerine Gazze’ye hava saldırısı başlattı. Lübnan’ın bazı bölgelerinin de vurulduğu bildiriliyor.

LÜBNAN'DAN 34 ROKET FIRLATILDI

İsrail’in önceki gün Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yaptığı şiddetli baskının ardından gerginlik tırmandı. Dün camiye ikinci kez saldıran İsrail polisi, namaz bitmeden camiyi tahliye etmeye çalıştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, ses bombaları ve plastik mermi kullanıldığını belirtirken, Filistin Kızılayı, ikinci baskında 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaşananların ardından İsrail ordusu, Lübnan’dan 34 roket fırlatıldığını, çoğu imha edilen roketlerin şarapnel parçalarından 2 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu Lübnan’a saldırı başlattığını duyurdu. Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine fırlatılan 34 roketin ardından İsrail’de güvenlik kabine toplanmıştı.

Toplantı öncesi konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke içerisindeki tartışmaların İsrail düşmanlarına karşı harekete geçmeye engel olmayacağını belirterek, "Hiçbir iç tartışma, düşmanlarımıza karşılık vermemizi engelleyemez. Onları gerektiği yerde vuracağız. İstisnasız hepimiz bu konuda birleşmiş durumdayız” sözlerine yer vermişti.

İsrail’in Mescid-i Aksa’nın statükosunu değiştirmeye niyeti olmadığını aktaran Netanyahu, “Gerginliğin yatıştırılması çağrısında bulunuyoruz ve oradaki aşırılık yanlılarına karşı sert davranacağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “Düşmanlarımıza karşılık vereceğiz ve her saldırının bedelini ödeyecekler. Düşmanlarımız sınandığımız zamanlarda İsrail vatandaşlarının, birlik içinde olduğunu, ordunun ve diğer güvenlik güçlerinin ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak için yaptıkları eylemleri desteklediğini bir kez daha öğrenecekler” şeklinde konuşmuştu.

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07/04/2023 09:18