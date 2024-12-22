Acil 10 Ünite 'A RH (+)’ kan aranıyor

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22/12/2024

Acil 10 Ünite 'A RH (+)’ kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan Hasan Kazın için acil  ‘10 Ünite A RH (+)’ kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Kan vermek isteyenlerin, 0542 856 1880 numaralı Ersan Kazın'a ulaşmaları rica edildi.

Duyuruyu Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptı;

"Çok Acil Kan İhtiyacı‼️

Lefkoşa devlet hastanesinde yatan:

*HASAN KAZIN için acil olarak *10 Unite Arh+*

kana ihtiyacımız var.

Yardımcı olabilecek olanların 0542 856 18 80 numaradan kardeşi Ersan Kazın’a ulaşalım lütfen…"

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TAGS: Acil 10 Ünite ’A RH (+)’ kan aranıyor
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