Acil 10 Ünite 'A RH (+)’ kan aranıyor
YAYIN TARİHİ:
22/12/2024
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan Hasan Kazın için acil ‘10 Ünite A RH (+)’ kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Kan vermek isteyenlerin, 0542 856 1880 numaralı Ersan Kazın'a ulaşmaları rica edildi.
Duyuruyu Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptı;
"Çok Acil Kan İhtiyacı
Lefkoşa devlet hastanesinde yatan:
*HASAN KAZIN için acil olarak *10 Unite Arh+*
kana ihtiyacımız var.
Yardımcı olabilecek olanların 0542 856 18 80 numaradan kardeşi Ersan Kazın’a ulaşalım lütfen…"
YAYIN TARİHİ: