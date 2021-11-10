Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi

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10/11/2021

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Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi'nde bir annenin bugün sağlıklı bir şekilde doğum yaptığını duyurdu. Hastanede duygulu anlar yaşandı

Uçaner'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle

Her 10 Kasım'da saygı ve özlemle andığımız Mustafa Kemal Atatürk.

Ve bugün Acil Durum Hastanesi'nde bu anlamlı günde aramıza katılan YAMAN bebek, hoşgeldin.

Ferhat ve Nurten e allah bağışlasın.

Tüm ekibin ellerine sağlık, anne ve bebek

10/11/2021 11:53
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TAGS: Acil Durum Hastanesi
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