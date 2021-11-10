Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi
10/11/2021
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi'nde bir annenin bugün sağlıklı bir şekilde doğum yaptığını duyurdu. Hastanede duygulu anlar yaşandı
Uçaner'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle
Her 10 Kasım'da saygı ve özlemle andığımız Mustafa Kemal Atatürk.
Ve bugün Acil Durum Hastanesi'nde bu anlamlı günde aramıza katılan YAMAN bebek, hoşgeldin.
Ferhat ve Nurten e allah bağışlasın.
Tüm ekibin ellerine sağlık, anne ve bebek