Acil Durum Hastanesi’ndeki gaz sorunu çözüldü!

Acil Durum Hastanesi’ne saat 20.30 itibari ile gaz verilmeye başlandı. Gaz sıkıntısı nedeniyle yaşanan sorunlar çözülüyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre Acil Durum Hastanesi’ne 8 bin litre dökme gaz veriliyor. Söz konusu stokun 2 gün yeterli olacağı kısa sürede takviye yapılmaması durumunda yeniden sıkıntı yaşanabileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın gün içerisinde söz konusu sıkıntının çözülmesi için girişimler yaptığı öğrenildi.

Gaz sıkıntısı nedeniyle hastanede 2 gündür sıkıntı yaşanıyordu. Kısa süre içerisinde hastanenin merkezi ısıtma sisteminin devreye gireceği belirtildi.

Hastanenin ısıtma siteminin sıkıntı yaşanmadan çalışabilmesi için 25 bin litre dökme gazın sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Bakanlığın bu sıkıntının yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirleri alındığı öğrenildi.

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10/01/2022 21:07