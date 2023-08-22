Acil Durum Hastanesi'ne ''Şampiyon Melekler Çocuk Parkı''

Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına Şampiyon Meleklerin anılarını yaşatmak için “Şampiyon Melekler Çocuk Parkı” ismi verildi.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, park bahçesinde basına açıklama yaptı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya konuşmasında, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızın adının yaşatılması için Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına “Şampiyon Melekler Çocuk Parkı” ismi verildiğini söyledi.

Karakaya, “6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımız bizim her şeyimizdi, çocuk hastanesine şampiyon meleklerimizin adlarının yaşatılması için yapılan park için buradayız, bu parkın yapımında proje aşamasından gerçekleştirme aşamasına gelinmesinde yardımcı olan destek olan herkese Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve tüm aileler adına teşekkür ediyoruz. Şampiyonlarımızın adı bir ömür boyu yaşayacaktır yaşatılacaktır. Onların azmi, pes etmemesi tüm çocuklara buraya gelen herkese örnek olacaktır. Şampiyonlarımız hiçbir zaman ölmeyecektir bizimle yaşayacaktır” dedi.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner de konuşmasında, kelimelerin yetersiz kaldığı anlardan birini yaşadıklarını ifade etti.

Uçaner, “Buradaki amacımız İsias’ın ortak davamız olduğunun üzerinde durmak, hayatını kaybeden meleklerimizin isminin tüm adada var olan başka noktalarda olduğu gibi burada da yaşatılması için katkı koymaktı. Küçük bir park alanında şampiyon melekler isminin Sağlık Bakanlığı bünyesinde Acil Durum Hastanesi içerisinde yaşatmaktır.” dedi. Uçaner, park alanında şampiyon meleklerin yaşatılması için fikir veren Dr. Çağın Ozankaya, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve İş insanı Mehmet Eziç ve emek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar da konuşmasında, çocukların hatıralarını yaşatmanın görevleri olduğunu söyledi.

Oygar, “Ailelerle, dernekle birlikte kendim ve bakanlığım adına söz veriyorum ömrüm boyunca bunun için mücadele edeceğim. Kişisel olarak da adalet savaşlarında yapabileceğim birşey varsa yapacağım. Kalıcı şeyler yapmak için hepimiz birlik olmalıyız. Bu düşünceyi ortaya çıkaran ve bu işe emek koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ise konuşmasında, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşların ve çocukların anısını yaşatmanın önemine dikkati çekti.

Özyılkan, “Şampiyon Meleklerin isimlerini yaşatmak için ve onların adına mücadele etmek için hepimizin bu konuda gereken adımı atacağına inanıyorum” dedi.