Acil Durum Hastanesi’nin 3’te biri boş

Acil Durum Hastanesinde koronavirüs nedeniyle 66 hasta tedavi görüyor. 34 boş yatağın bulunduğu hastanede göğüs karantina bölümünde 18 hasta bulunuyor. Yoğun bakımda ise 2’si solunum cihazına bağlı toplam 4 hasta tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan rakamlara göre 59’u yerel toplam 70 pozitif vaka tespit edilirken, 79 hasta ise taburcu oldu. Hastane ve karantina merkezlerinde aktif 759 hasta bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



28/04/2021 10:11