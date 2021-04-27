Acil Durum Hastanesi’nin yatak sayısı artırıldı

Acil Durum Hastanesi’ne 23 yatağın daha takviye olarak hastaneye gelmesiyle yatak kapasitesi 110’a çıkarıldı.

Acil Durum Hastanesi’nde dünkü verilere göre 106 hasta tedavi görüyordu. Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda bulunan 100 ve 45 yaşındaki kronik hastalığı bulunan iki kişinin bugün hayatını kaybetmesiyle kaybedilen hasta sayısı 31’e yükseldi. Yoğun Bakımda yatan hasta sayısı 3’e düştü.

Öte yandan Acil Durum Hastanesi’nde bir doktor koronavirüs nedeniyle karantinada bulunurken, temaslıları olan iki doktorun ilk testleri de negatif çıktı.

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27/04/2021 09:19