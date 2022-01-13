Acil durum için Okaka hamlesi! Beşiktaş gol atacak oyuncu arıyor...

Medipol Başakşehir'de sezon başında Udinese'den kadrosuna katılan Stefano Okaka, gösterdiği performansla kısa sürede herkesi etkilemeyi başardı.

17 MAÇ 9 GOL 2 ASİST

17 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik form grafiği yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, bu önemli çıkışı sonrasında Kartal’ın radarına girdi.

BAŞAKŞEHİR'İN KAPISI ÇALINABİLİR

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın, Domagoj Vida’yı devre arasında elden çıkarıp bütçede 1.7 milyon Euro’luk boşluk açmayı planladığı bildirildi. İdarecilerin, bu operasyonun ardından Okaka için hemen Başakşehir’in kapısını çalacağı ifade edildi. Tecrübeli golcünün de kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye şimdiden hazır olduğu kaydedildi.

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13/01/2022 11:17