Acil uyarı... Daha da tehlikeli hale gelebilir

BM, 10 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğu konusunda uyardı. Kuzey Kore'den gelen uydu görüntüleri ise tehlikeyi ortaya çıkardı.

Uzun zamandır yiyecek kıtlığıyla karşı karşıya kalan kapalı kutu devlet, geniş çapta yayılan su baskınlarını takip eden kuraklık sonucunda zayıf mahsıl elde etti.

Uydu görüntülerini kullanan Geoglam izleme grubundaki mahsul analistleri, bu yılki hasadın beş yılın en küçüğü olduğunu ve ülkenin güneyindeki "tahıl haznesini" nin çok etkilendiğini söylüyor.

Kuzey Korelilerin % 70'i mayıs ayında kesilen yiyecek paylarına güvenmesine rağmen, ülke lideri Kim Jong-un, nükleer silah programına kaynak ayırmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, dünya liderleri Kuzey Kore'yi yaptırım altına aldılar.

Ağustos ayında Kuzey Kore konusunda bir uzman, Kim'in yıl sonunda yiyecek kıtlığı yaşandığı sırada daha da patlamaya hazır bir bomba olabileceği konusunda uyardı.

Profesor Srinivasan Sitaraman yaptığı açıklamada, "Kış geldiğinde bu sorunlar da gelecektir" dedi.

Sitaraman, "Yiyecek kıtlığı gerçekleşecek ve Kuzey Koreliler o zaman yaptırımlardaki sıkıntıları hissedecekler" diye konuştu.

BM, mahsul üretiminin beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve 10 Kuzey Koreli'den dördüne gıda yardımı gerektiğini açıkladı.

İki ay önce BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 10 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğu konusunda uyarmıştı.

11/11/2019 11:05