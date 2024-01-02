Acılı aile havaalanında bekletildi

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02/01/2024

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Acılı aile havaalanında bekletildi

Türkiye'deki 6 Şubat depreminde İsias Otel enkazında kızı Selin Karakaya'yı kaybeden Enver Karakaya, Türkiye'ye girişte dava edildiğini öğrenildi. Gaziantep Havalimanı'nda Karakaya’ya davası olduğu tebliğ edildi. Davanın X’te yaptığı paylaşım nedeniyle olduğu kaydedildi.

Karakaya, havaalanında kısa süre polis tarafından alı konuldu, daha sonra ülkeye girişine izin verildi. Sakarya'da yaşayan bir kişinin Karakaya'yı bir twiti nedeniyle şikayet ettiği, giriş sırasında yaşanan sorunun bundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Karakaya, tutanak tutulmasının ardından kafileyle birlikte Adıyaman'a hareket etti.

02/01/2024 13:06
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TAGS: haber, kıbrıs
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