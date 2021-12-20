Acılı aileden 'otopsi' isyanı!

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20/12/2021

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Acılı aileden 'otopsi' isyanı!

Off-Road yarışı öncesi yaşanan faciada hayatını kaybeden İlke Numan ailesi otopsi geciktiği için perişan.

Haber Kıbrıs Haber Merkezimize ulaşan aile fertleri 19 yaşındaki İlke Numan’ın cenazesinin Adli Tıp Uzmanı yurtdışında olduğu için otopsi yapılamadığı gerekçesiyle teslim edilmemesinden şikayetçi.

Cumartesi yaşanan korkunç kazanın ardından hayatını kaybeden Numan’ın ailesi “Cenazemizi bir an önce alıp toprağa vermek istiyoruz. Çocuğumuz morgda bekletilirken yüreğimiz daha da yanıyor” ifadelerini kullandı.

20/12/2021 10:04
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TAGS: İlke Numan , otopsi, haber, kktc
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