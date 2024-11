Acılı anne açıklama bekliyor!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan alkollü mama skandalında hayatını kaybeden 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov'un annesi Güneş Toymuradov paylaştı:

"Ben her gün “kızım için ve diğer bebekler için savaşmalıyım ve güçlü durmalıyım” diyerek ayakta kalmaya çalışıyorum. Gözümü “adalet bulacağım” ümidiyle ve diğer bebeklerden güzel haber duyacağız ümidi ile açıyorum.

Ben her gün kızıma olan başka şeyleri duyuyorum… Anneyim ben… Buna can dayanmaz… Ne demek benim bebeğimin ciğerleri patlamış. Biri bana bunu açıklasın, aklım almıyor. Gözümden sakındığım yavrumun minicik ciğerleri nefes almaya çabalayan ciğerleri, el kadar bebek… Aklım almıyor.

Bu saatten sonra en tepedekinden en diptekine fişinizi çekecem. Bu saatten sonra her şey çok farklı olacak.

Adalet yerini bulacak ama Allah’ınızdan da bulacaksınız. Sürüneceksiniz ve ben o günler için yaşayacağım. İnşallah vicdan azabından bu dünyada da cehennem ateşini görürsünüz. Bir annenin ahıdır bu. Bilmediğim daha kim varsa çocuğumun başına daha ne gelmişse bile ahım ömür boyu üstünüzde… "

Bu habere tepkiniz:



01/11/2024 09:51