Acılı Anne, Hukukçu İpekçioğlu: Benim ana yüreğimde bu ahlaksızların cezası olası kastın da ötesinde

İsias Otel'de yaşamını yitiren Serin İpekçioğlu'nun annesi hukukçu Pervin Aksoy İpekçioğlu davaya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Acılı anne, davadan çok şey öğrendiğini belirterek, “İnsanlığın öldüğünü, parayla insan olunduğunu sananları ve sahte ruhsatla çocuklara mezar yapanları öğrendim” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bu davadan çok şey öğrendim SERİN'İM

İnsanlığın öldüğünü,

Parayla insan olunduğunu sananları öğrendim

Sahtekarlıkla çocuklara mezar yapanları öğrendim

Sahte ruhsatla bunları yapabilme hadsizliğini gösterenleri öğrendim

Kızım SERİN'İM İsias denilen toplu mezarda nefessiz kaldı.

SERİN'İM çok yönlü bir çocuktu, iyi bir sporcuydu.

Umuttu bizim için

Umudu öldürenleri gördüm.

Ama birşeyi daha gördüm, öğrendim

Vicdan ve cesareti arasında sıkışıp kalanların, bu ahlaksız, sahtekar katillere ceza veremeyeceklerini ve bir ülkenin umudunu da öldürebileceklerini gördüm.

Benim ana yüreğimde bu ahlaksızların cezası olası kastın da ötesinde. Ne verseniz acım dinmez. Başka analar, başka canlar yanmasın diye tüm çabam etrafımı saran ahlaksızlara rağmen.

Bugün hala "adil" bir kararı tartışıyor ve verme cesaretini gösteremiyorsanız, bir ülkeyi canlı canlı enkaza gömmeye devam edeceksiniz.