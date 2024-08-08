Acılı Anne Pınar Taş'ın Yürek Burkan Paylaşımı

16 Yaşındaki Oğlunu Kaybeden Anne, Sosyal Medyada Duygularını Paylaştı

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08/08/2024

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Acılı Anne Pınar Taş'ın Yürek Burkan Paylaşımı

 

06 Ağustos'ta 16 yaşındaki oğlunu kaybeden Pınar Taş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Acılı anne, oğlunun kaybıyla yaşadığı derin acıyı ve çaresizliği kelimelere döktü. Pınar Taş'ın paylaştığı mesaj şöyle:

“Dün yıkadılar oğlumu, pakladılar... Pamuklara sardılar incinmesin diye. Ben senin incinmiş yüreğini nasıl sarayım pamuklara oğlum? Kırılmış onurunu nasıl tamir edeyim? Hadi kalk söyle bana... Hesabını kime soracağımı, kimden soracağımı biliyorum. Aslan annem derdin ya bana hani, izle aslan anneni balam benim...”

08/08/2024 10:00
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TAGS: pınar taş
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