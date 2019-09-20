Açılış başkentte
K-Pet Süper Lig'de ikinci hafta, bu akşam oynanacak olan Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile başlayacak.
20/09/2019
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K-Pet Süper Lig'de ikinci hafta, bu akşam oynanacak olan Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile başlayacak.
Emre Öztaşlı'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. Her iki takım da geçtiğimiz hafta aldıkları mağlubiyetlerle lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Zorlu mücadelede her iki takım da kazanıp bir an önce lige ısınmak isteyecek.
Muhtemel 11'ler
Göçmenköy: Ozan, Rahmi, Lawal, Kadir, Mevlüt, Reşit, Ömer, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner, John Okoli, Joseph
Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin, Yusuf Beyazi, Halil Uçar, Adil, Ünal, Toma, Arif, Dino Peter, Sami, Nevzat