Açılış başkentte

K-Pet Süper Lig'de ikinci hafta, bu akşam oynanacak olan Göçmenköy-Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile başlayacak.

Emre Öztaşlı'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. Her iki takım da geçtiğimiz hafta aldıkları mağlubiyetlerle lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Zorlu mücadelede her iki takım da kazanıp bir an önce lige ısınmak isteyecek.

Muhtemel 11'ler

Göçmenköy: Ozan, Rahmi, Lawal, Kadir, Mevlüt, Reşit, Ömer, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner, John Okoli, Joseph

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin, Yusuf Beyazi, Halil Uçar, Adil, Ünal, Toma, Arif, Dino Peter, Sami, Nevzat

20/09/2019 11:31