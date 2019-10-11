Açılış Güzelyurt'ta

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda bu gece saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi Serkan Şimşek yönetecek.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda bu gece oynanacak karşılaşmada ilk dört haftada ligde puan alamayan iki takımdan biri olan Çetinkaya, bu maçtan puanla ayrılarak şeytanın bacağını kırmak istiyor. Baf Ülkü Yurdu ise ligin ilk haftasında aldığı galibiyet sonrasında 3 haftalık mağlubiyetine son vererek moralini düzeltmek istiyor.

11/10/2019 09:03