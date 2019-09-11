Açılış Hamamcıoğlu'nun

K-Pet Süper Lig'de yarın akşam oynanacak olan Doğan Türk Birliği-Göçmenköy maçının orta hakemi belli oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yarın akşam Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy arasında oynanacak olan dört ayın ardından başlayacak olan K-Pet Süper Lig'de orta hakemlik görevini Utku Hamamcıoğlu yapacak. Hamamcıoğlu'nun yardımcılıklarını Emine Yarkın ile Mustafa Torun, dördüncü hakemliği ise İsmail Ercan yapacak.