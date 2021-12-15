Açılış Kupası başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu bir yandan ÜNİLİG’i sürdürürken diğer yandan Büyük Erkekler Ligi’nin başlatılması için son hazırlıkları gerçekleştiriyor. İlk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve Büyük Erkekler Ligi’ne hazırlık niteliği taşıyan Açılış Kupası’nda kura çekimi 17 Aralık Cuma günü yapılacak.

Aralık ayının son haftasında başlatılması planlanan Açılış Kupası’nda program kura çekimi sonrasını netleştirilerek spor kamuoyu ile paylaşılacak.

İlk organizasyon büyük ilgi görmüştü

Basketbol Federasyonu tarafından ilk kez geçtiğimiz sezon düzenlene, gerek düzen, gerekse de sağlık tedbirleri açısından birçok federasyona örnek teşkil eden Açılış Kupası, zorlu pandemi koşullarına rağmen büyük ilgi görmüştü. 12 Aralık 2020 tarihinde oynanan Açılış Kupası finalinde Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 72-52 yenerek bu organizasyonun ilk şampiyonu olmuştu.

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15/12/2021 16:59