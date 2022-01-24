Açılış Kupası Koopspor’un

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Büyük Erkekler Ligi öncesinde düzenlenen Açılış Kupası, Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında oynanan keyifli bir final karşılaşması ile tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan final mücadelesi kalabalık bir izleyici kitlesi önünde oynanırken kupaya uzanan taraf 67-56 Koopspor oldu.

İzleyiciler önlemlerle salonda yer aldı

Karşılaşmadan bir saat önce Atatürk Spor Salonu’nun kapıları seyircilere açılırken, Covid-19 tedbirleri ile salona gelen izleyiciler finali takip etti. Adapass ve son 7 günde yaptırılan test sonuçları ile yapılan girişlerde seyircilerden maske ve sosyal mesafeye özen göstermeleri rica edildi.

Keyifli finalde gülen Koop

Müsabaka başlangıcında oyuncular tek tek isimleriyle anons edilerek parke zemine davet edildi. İlk periyodu 15-12 GAÜ üstünlüğüyle geçen karşılaşmada Koopspor soyunma odasına 28-25 üstünlükle girdi. Üçüncü periyot taraflar arasındaki fark aynı kalarak 48-45 olarak tamamlandı. Son periyotta rakibi karşısında farkı açan Koopspor mücadeleyi 11 sayı farkla 67-56 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Okafor’dan dikakt çeken performans

Karşılaşmada GAÜ adına 19 sayı ve 25 ribaunt ile oynayan Praise Okafor dikkat çeken bir performans sergiledi. Koopspor’dan Arif Yılmabaşar ve Emmanuel Paye ise 17’şer sayı ile takımlarının en skorer oyuncuları olarak finali tamamladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Üst üste ikinci kez kazandı

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük bir çekişmeye sahne olan Açılış Kupası finalini rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 72-52 mağlup eden Koopspor kazanmıştı. Bu yılki final karşılaşmasını da üstünlükle noktalayan Koopspor, ikinci kez bu kupayı kazanmanın sevincini yaşadı.

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24/01/2022 21:46