Açılış Kupası’nda finalin adı belli oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Büyük Erkekler Ligi’ne hazırlık amaçlı organize edilen Açılış Kupası’nda finalin adı Koopspor – Girne Amerikan Üniversitesi oldu. Önceki gün yarı final ilk maçında Çetinkaya’yı 97-55 mağlup ederek finale yükselen Koopspor’un ardından Soyer Hacıganimler’i 72-63 yenen GAÜ finale yükselen son ekip oldu.

GAÜ ile Soyer, Atatürk Spor Salonu’nda kupada finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi. GAÜ rakibini 17-20, 34-32, 52-46 ve 72-63 yenerek final vizesi aldı.

GAÜ’de Emir Can Mercan 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak takımının finale yükselmesine katkı koydu. Soyer’den Chijindu Ayomikun Omah’ın 14 sayı 12 ribauntluk performansı ise takımının galip gelmesine yeterli olmadı.

Açılış Kupası’nda final karşılaşması 24 Ocak 2021 pazartesi günü saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Bu habere tepkiniz:



20/01/2022 21:39