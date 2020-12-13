Açılış Kupası’nda Şampiyon Koopspor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tüm salonun dolu olduğu Açılış Kupası Finalinde Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 72-52 yenerek şampiyon oldu.

Kercem 23 sayı attı

Mücadeleye iyi başlayan Koopspor, tüm periyotlarda üstün oyununu sürdürdü ve rakibini 20 sayı farkla yendi.

Koopspor’da 23 sayı atan Kercem İnancı maçın en skorer oyuncusu olurken, 15 sayı 13 ribauntluk performans gösteren Alpay Şerbetçioğlu en değerli oyuncu seçildi.

Maçın en değerli oyuncusu Alpay

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde turnuva ikincisi YDÜ’ye kupasını Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı takdim etti.

Şampiyon Koopspor’a ise kupasını Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli verdi. Koopspor takımı kupayı kaldırarak büyük coşku yaşadı.

Maçın en değerli oyuncusu Alpay Şerbetçioğlu, ödülünü federasyon sponsoru Stock Cyprus yetkilisinin elinden aldı.

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13/12/2020 09:59