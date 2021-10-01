Açılış maçlarında M.A.Yeşilova ve C.B.Gençlik Gücü kazandı
01/10/2021
AKSA Süper Lig ve Birinci Lig'de 3.haftanın açılış maçlarında Merit Alsancak Yeşilova ve China Bazaar Gençik Gücü galip geldi.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Yeşilova, Girne Halk Evi'ni 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı, GHE üçüncü haftayı da puansız kapadı.
AKSA Birinci Lig'de Lefkoşa derbisinde heyecan kasırgası yaşandı. Çetinkaya 2-0 öne geçtiği mücadelede China Bazaar Gençlk Gücü baskısına dayanamadı. Gençik Gücü maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak ilk puanlarını aldı.a