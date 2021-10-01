Açılış maçlarında M.A.Yeşilova ve C.B.Gençlik Gücü kazandı

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01/10/2021

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Açılış maçlarında M.A.Yeşilova ve C.B.Gençlik Gücü kazandı

AKSA Süper Lig ve Birinci Lig'de 3.haftanın açılış maçlarında Merit Alsancak Yeşilova ve China Bazaar Gençik Gücü galip geldi.

 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Yeşilova, Girne Halk Evi'ni 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı, GHE üçüncü haftayı da puansız kapadı.

AKSA Birinci Lig'de Lefkoşa derbisinde heyecan kasırgası yaşandı. Çetinkaya 2-0 öne geçtiği mücadelede China Bazaar Gençlk Gücü baskısına dayanamadı. Gençik Gücü maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak ilk puanlarını aldı.a

01/10/2021 21:46
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TAGS: Açılış maçlarında M.A.Yeşilova ve C.B.Gençlik Gücü kazandı, haberkibris,
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