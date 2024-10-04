Açılış Masraflarını Sokak Hayvanlarına ve Barınağa Yönlendirdiler!

Ülkemizin genç girişimcileri Arzu Engin ve Hazar Engin çifti, başarıyla yürüttükleri Tarzım Butik markasının ardından, şimdi de ikinci şubeleri olan "Tarzım Elite" için farklı bir açılış kararı aldı. Geleneksel bir açılış töreni düzenlemek yerine, açılış masraflarını sokak hayvanları ve barınaklara mama desteği sağlamak amacıyla kullanmaya karar verdiler.

Yerli üretim olan BC Pet Food mamalarını tercih eden Tarzım Elite sahipleri, bu duyarlı davranışlarıyla sokak hayvanlarını ve barınaktaki can dostlarımızı mutlu edecekler. Engin çiftinin bu örnek adımı, hayvan dostları tarafından büyük takdir topladı.