‘Açılış’ın açılışı GAÜ’den: 74-62

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından ikinci kez düzenlenen Açılış Kupası’nda heyecan ilk maçla başladı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Çetinkaya ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Girne temsilcisi oldu.

İlk devresi başa baş giden mücadelenin 1.periyodunu 14-13 önde geçen GAÜ, soyunma odasına da 34-33 üstün gitti. Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Girne ekibi bu periyot sonunda 12 sayılık farka ulaştı ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak karşılaşmadan 74-62 üstün ayrıldı.

GAÜ’de Hamit Çeliktaşlılar 21, Emir Can Mercan 19 ve Okafor 10 sayı ile çift haneli rakamlarda karşılaşmayı tamamlarken, Çetinkaya’dan Abdou-Kader Issouf ürettiği 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

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26/12/2021 13:16