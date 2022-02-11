Acısı dinmeyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarını paylaştı

Sunucu Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.

YEDİ AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Ancak geçtiğimiz hafta avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

MUTLU ANLARINI PAYLAŞTI

Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı. Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, herhangi bir not yazmadı.

"CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN"

Önceki gün eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken, paylaşımına; "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düşmüştü.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı. Nikah fotoğrafını paylaşan Erken, altına şu notu düşmüştü:

'Hayatımı' kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

'65 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ'

Saldırının '65 bin lira' için düzenlendiği tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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11/02/2022 14:16