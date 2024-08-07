KTAMS, 4 kişilik bir aile için 31 Temmuz 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 26 bin 191 TL olarak hesapladı.

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan bilgilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamaları dikkate alınarak hazırlanan rapor tamamlandı. Rapora göre, 31 Temmuz 2024 tarihi itibariyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26.191 TL olarak hesaplandı.

KTAMS'ın gerçekleştirdiği çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken günlük ve aylık zorunlu gıda harcamaları şu şekilde belirlendi

Kategori Günlük Harcama (TL) Aylık Harcama (TL) Yetişkin Kadın 224,37 6.731,11 Yetişkin Erkek 234,45 7.033,50 15-19 Yaş Çocuk 248,37 7.451,10 4-6 Yaş Çocuk 165,83 4.974,90 Toplam 873,03 26.191

Bu verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.191 TL olarak belirlendi.

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre, Temmuz ayında %3.51, son üç ayda %14.67 ve yılın başından itibaren son yedi ayda %37.65 enflasyon meydana geldi.

KTAMS (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası), bu verilerin halkın yaşam standartlarını koruma ve ekonomik planlamalar için dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı. Artan enflasyon oranlarının gıda harcamaları üzerindeki etkisi, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlandığını göstermekte.