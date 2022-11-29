Activia Ünilig’de heyecan başlıyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) ile KKTC Basketbol Federasyonu işbirliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Activia Ünilig’de sezon başlıyor. Geçtiğimiz sezon da büyük bir çekişmeye sahne olan ve ilgi gören Activia Ünilig’de yeni sezonda da müthiş maçlar basketbolseverleri bekliyor.

Tüzel: “Güzel bir organizasyona imza atacağız”

Activia Ünilig sorumlusu Ziya Tüzel ligle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ikinci kez düzenlenecek Ünilig’i heyecanla beklediklerini ve yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilediklerini belirtti. Bu sezon Activia’nın lige sponsor olduğunu ve bunun da lige ve organizasyona ayrı bir renk kattığını kaydeden Tüzel, “İki federasyonun işbirliğinde güzel bir organizasyona imza atacağız. Geçen sezon lig çok ilgi gördü. Basketbol ülkede sevilen bir spor dalı, bunun üniversite ve basketbol federasyonlarıyla işbirliği içerisinde öğrencilerin de katılarak yapılması çok değerli.”diye konuştu.

Activia Unilig normal sezon açılış maç programı:

30 Kasım 2022 Çarşamba

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi

19:00 Güzelyurt Spor Salonu

1 Aralık 2022 Perşembe

ODTÜ – Rauf Denktaş Üniversitesi

19:00 ODTÜ Spor Salonu

2 Aralık 2022 Cuma

Girne Amerikan Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi

19:00 Ertuğrul Apakan Spor Salonu

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29/11/2022 20:02