Activia Ünilig’de normal sezon başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu, bu yıl ikinci kez düzenlenen ÜNİLİG’le ilgili 2 ayrı konuda Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte alınan kararları açıkladı. Federasyon ayrıca UNLİG’de normal sezonun ilk maç programını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre ÜNİLİG’e sponsor olan Metgin Ltd’in talebi üzerine daha önce kullanılan Danone markası yerine Activia markasının kullanılması kararı verildi ve ligin yeni ismi ‘ACTIVIA UNİLİG’ olarak güncellendi.

ODTÜ ve BAÜ lige katılma hakkı elde etti

Activia Ünilig’de dün akşam oynanması gereken Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) - Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) maçı LAÜ’nün maça çıkmaması nedeni ile oynanamadı. Konuyla ilgili olarak toplanan KKTC Basketbol Federasyonu ve Üniversiteler Spor Federasyonu, LAÜ'nin maça çıkmadığı için hükmen mağlup sayılması kararını üretti.

Yapılan açıklamada kararın Üniversiteler Spor Federasyonu Yarışma Talimatının 9'uncu ve 12'in maddesince alındığı vurgulandı.

Bu gelişmenin ardından Lefke Avrupa Üniversitesi Unilig'e alınmazken, ODTÜ ve Bahçeşehir Üniversitesi lige 5'inci ve 6'incı takım olarak katılma hakkı elde ederek normal sezonda mücadele etmeye hak kazandı.

Activia Unilig normal sezon açılış maç programı:

30 Kasım:

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi

19:00 Güzelyurt Spor Salonu

1 Aralık:

ODTÜ – Rauf Denktaş Üniversitesi

19:00 ODTÜ Spor Salonu

2 Aralık:

Girne Amerikan Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi

19:00 Ertuğrul Apakan Spor Salonu

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26/11/2022 18:46