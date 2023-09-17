Acun Ilıcalı açıkladı! Seda Ocak Survivor'da...

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi yarışmada yer alacak isimleri tek tek paylaşan Ilıcalı, Seda Ocak'ın da adaya gideceğini duyurdu.

2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay ve Doğukan Manço'nun ardından Survivor'da yer alacak 12. ismin Seda Ocak olacağını duyurdu.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, "Seda bu sezon All Star’da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum." mesajını yayınladı.