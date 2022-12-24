Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2023 kadrosuna yeni isimler

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sezon kadroya katılan isimler Acun Ilıcalı tarafından bir bir açıklanmaya devam ediyor. Her sene farklı formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'da bu yıl; fizik, denge ve dayanıklılık değil de akıl ön planda olacak.

ÜÇ SÜRPRİZ İSİM DAHA

Daha önce Murat Eken, Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Yusuf Güney'in kadroda olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, önceki gün de yarışmaya katılacak 3 kadın yarışmacıyı açıklamıştı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, eski manken Seçkin Piriler ve oyuncu Cansu Tuman, 'Survivor 2023' kadrosuna dahil olmuştu. Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılara Instagram hesabından başarılar dilemişti.

6 YENİ YARIŞMACI AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı, son olarak aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından merakla beklenen 'Survivor 2023'te birincilik için yarışacak yeni isimleri duyurdu. Alper Rende, Elanur Pat, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Buse Plan'ın yarışmaya dahil olduklarını açıklayan ünlü isim; "Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"SURVIVOR AKIL OYUNLARI"

Öte yandan Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu çok izlenen formatı Survivor'da bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti. Ünlü televizyoncunun, sosyal medyada kısa sürede gündem olan başvuru videosunda 'yaş', 'kilo' ve 'pratik zeka' vurgusu yaptığı ifadeler dikkat çekmişti.

YENİ KURALLAR

Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" demişti.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.

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24/12/2022 19:39