Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'daki polis operasyonunun perde arkası

ads ads ads ads
09/01/2024

ads
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'daki polis operasyonunun perde arkası

Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor, 8 Ocak Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Ilıcalı, ada konseyinde polis operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Survivor All Star, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor'ın 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını söylemesi dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'daki polis operasyonunun perde arkası - 2

Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölümde yaşananların perde arkasını açıkladı.

Ada konseyinde "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sonrasında yaşananları anlattı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'daki polis operasyonunun perde arkası - 3

Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali yaptığını açıklayan Ilıcalı, "Arkadaşımız çok akıllıca bir hareket yaparak, havaalanındaki bir şahıstan telefon istiyor. Bunu da 'beni kaçırdılar' diyerek yapıyor" dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'daki polis operasyonunun perde arkası - 4

Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktuğlu'nun babasına bıraktığı notu  telefonun sahibinin annesinin yanlış anladığı ve Aktuğlu’nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'daki polis operasyonunun perde arkası - 5

Acun Ilıcalı, “İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi” açıklamasını yaptı.

Ceza alan Seda Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'daki polis operasyonunun perde arkası - 6

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Öte yandan 8 Ocak akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Konseyde eleme adayını belirleyen kırmızı takımdan 8 oy alan Sercan, gecenin eleme adayı oldu.

09/01/2024 10:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Acun Ilıcalı
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.