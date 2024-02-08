Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'un yıldızı Turabi, yarışmadan ayrıldı!

Yıllardır yayınlanan Survivor'ın sevilen karakterlerinden ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Turabi'den hayranlarına üzen haber geldi.

Survivor konseyinde son gelişmeyi duyuran Acun Ilıcalı, sakatlanan Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

Ilıcalı Turabi'nin vedasını şu sözlerle duyurdu:

"Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi."

Acun Ilıcalı ayrıca Survivor'a Hilmi Cem ile Avatar Atakan'ın dahil olacağını da duyurdu. Ilıcalı, Avatar Atakan ve Hilmi Cem'in kırmızı takımda yarışacağını açıkladı.