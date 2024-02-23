Acun Ilıcalı, Alman kanalı Sport1'in yarısını satın alıyor

Türk televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'e ortak oluyor.

Türk medya grubu Acunmedya'nın sahibi Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı duyuruldu. Açıklama, kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications tarafından yapıldı.

Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.

Ajans, Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapımın, spor realite yarışması "Exatlon" olacağını duyurdu.

Highlight Communications, geçen yaz Sport1'in hisselerini tamamen ya da kısmen satışa çıkarma kararı almıştı. İsviçreli şirket, kanalın daha da geliştirilmesi amacıyla bu adımı attığını açıklamıştı.

Reuters haber ajansı, Sport1'in Acunmedya'ya satışının henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığını belirtti.