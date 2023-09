Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı!

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, yeni ismin daha kadroya katıldığını duyurdu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Doğukan Manço'nun Survivor All Star 2024 kadrosunda mücadele edeceğini açıkladı. Ilıcalı, "Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star'da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star'ın önemli isimlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir ismi daha açıkladı. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Merve Aydın ve Nefise Karatay Survivor All Star 2024 kadrosuna katılması kesinleşen isimlerden oldu.

Acun Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Doğukan Manço'nun da kadroda yer alacağını duyurdu. Manço, 2013'te yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında mücadele etmiş ve yarışma sonunda Hilmicem İntepe'nin ardından 2. olmuştu. 2015'te ise Survivor All Star'da yarışan Manço, finali göremeden adaya veda etmişti.

