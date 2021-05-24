Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi

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24/05/2021

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Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi

Televizyoncu Acun Ilıcalı, medyanın ardından eğitim sektörüne de girdi. Ilıcalı, özel bir üniversitede 'AcunMedya Akademi' adında bir bölüm açtığını duyurdu.

Medya patronu Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabında Acunmedya Akademi'nin 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü'nde eğitime başlayacağını duyurdu. 

Akademide televizyon, gastronomi ve dijital bölümler bulunduğunu belirten Ilıcalı, "Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler" dedi.

24/05/2021 13:25
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TAGS: Acun Ilıcalı
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