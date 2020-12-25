Acun Ilıcalı En Etkili 500 İş İnsanı listesinde

Dünyaca ünlü Variety Dergisi global medya sektörünün En Etkili 500 İş İnsanı listesini açıkladı. 2020 yılında, televizyon, müzik, sinema ve teknoloji gibi tüm eğlence sektöründe en başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listeye Türkiye’den Acun Ilıcalı girdi.

Yıllık olarak belirlenen ve dördüncüsü açıklanan Variety Dergisi En Etkili 500 İş İnsanı listesinde 341 ABD’li, 40 İngiliz, 12 Çinli, 11 Fransız, 10 İtalyan, 9 Kanadalı, 8 Hintli, 6 İspanyol ve birçok ulustan medya sektörünün zirvesindeki isimler yer buldu.

TÜRKİYE'DEN TEK İSİM



Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Netflix’in kurucusu Reed Hastings, The Walt Disney’in CEO’su Robert Chapek, ve Oprah Winfrey gibi birbirinden başarılı ve dünyaca ünlü isimlerin En Etkili 500 İş İnsanı arasında belirlendiği listeye Türkiye’den giren isim Acun Ilıcalı oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ LİSTEDE YER ALDI



Acun Ilıcalı yıllık olarak belirlenen global medya sektörünün En Etkili 500 İş İnsanı listesinde 2018 ve 2019 yıllarından sonra üçüncü kez yer aldı.

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25/12/2020 09:19