Acun ılıcalı, ''En Etkili 500 İş İnsanı'' listesinde

2020 yılında, televizyon, müzik, sinema ve teknoloji gibi tüm eğlence sektöründe en başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listeye Türkiye’den Acun Ilıcalı girdi.

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24/12/2020

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Acun ılıcalı, ''En Etkili 500 İş İnsanı'' listesinde

Yıllık olarak belirlenen ve dördüncüsü açıklanan Variety Dergisi “En Etkili 500 İş İnsanı” listesinde 341 ABD’li, 40 İngiliz, 12 Çinli, 11 Fransız, 10 İtalyan, 9 Kanadalı, 8 Hintli, 6 İspanyol ve birçok ulustan medya sektörünün zirvesindeki isimler yer buldu.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Netflix’in kurucusu Reed Hastings, The Walt Disney’in CEO’su Robert Chapek, ve Oprah Winfrey gibi birbirinden başarılı ve dünyaca ünlü isimlerin “En Etkili 500 İş İnsanı” arasında belirlendiği listeye Türkiye’den giren isim Acun Ilıcalı oldu.

Acun Ilıcalı yıllık olarak belirlenen global medya sektörünün “En Etkili 500 İş İnsanı” listesinde 2018 ve 2019 yıllarından sonra üçüncü kez yer aldı.

24/12/2020 17:31
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TAGS: acun ılıcalı, en etkili iş ınsanı, haberkibris
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