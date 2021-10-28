Acun Ilıcalı İngiliz takımı Hull City ile dirsek temasında

Acun Ilıcalı, Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürüyor. Ilıcalı, takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştı.

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28/10/2021

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Acun Ilıcalı İngiliz takımı Hull City ile dirsek temasında

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de satın alacağı kulüp ve ödeyeceği miktar netleşiyor.

Bir süre Hollanda ekibinin hissedarı olan Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın hisselerini sattığını "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Yaşanan sürecin ardından Acun Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" diye konuşmuştu.

Hull City'nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, büyük bir ölçüde anlaşmaya vardı. Acun Ilıcalı'nın 35,5 milyon Avro ödeyeceği öne sürüldü.

PREMİER LİG'E ÇIKARSA BİR ÖDEME DAHA 

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Acun Ilıcalı'nın yeni bir ödeme daha yapacağı ifade edildi.

ILICALI'NIN YÜKSELİŞİ!

Acun Ilıcalı, spor muhabirliğinden TV patronluğuna ulaşmış bir karakter. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol tutkunu kardeşi Mustafa Erdoğan'la yakın olduğu bilinen Acun Ilıcalı, zamanında "çok avantajlı' banka kredisi kullanıp TV 8'i satın almış ve medya patronluğuna soyunmuştu.

28/10/2021 15:41
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TAGS: Acun Ilıcalı, Hull City, Assem Allam
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