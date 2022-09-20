Acun Ilıcalı kaza geçirdi! İşte son durumu

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, ters yönden gelen araç ile çarpıştı. Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi...

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20/09/2022

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Acun Ilıcalı kaza geçirdi! İşte son durumu

Sarıyer'de, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı da hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün Kemerburgaz Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Televizyoncu Acun Ilıcalı, 34 EJT 662 plakalı motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.'nın kullandığı 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi. 

Öte yandan, kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

20/09/2022 11:19
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TAGS: Acun Ilıcalı
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