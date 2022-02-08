Acun Ilıcalı 'Kırmızı Oda' hakkında kararını verdi!

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, son haftalarda reytinglerde istediği sonucu alamıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk sezondaki başarısını sürdüremeyen Kırmızı Oda'yla ilgili erken final kararı aldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi final mi yapıyor? Dizinin hayranlarını üzecek açıklama geldi...

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, son haftalarda reytinglerde istediği sonucu alamıyor. Erkan Petekkaya'nın geri dönüşü de diziyi izlenir kılmadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kırmızı Oda” dizisi verilen kısa aranın ardından yeniden başladı. OGM Pictures imzalı dizide tüm senaryo değişmiş ve geçen yıl çok izlenen Erkan Petekkaya’lı sahneler yeniden yazılmıştı.

Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi.

Pandemide aldığı yüksek reytinlerle dikkat çeken Binnur Kaya’lı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. bölümde final yapacak.

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08/02/2022 18:19