Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile evlendi. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı yeni yaşını kutladı.

Ilıcalı kızının doğum günü partisinden yaptığı paylaşıma "Canım kızım nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

Ilıcalı, 11 yaşına basan kızı Melisa'nın doğum günü partisinden birçok kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.